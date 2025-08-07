鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dayforce公司(DAY-US)EPS預估上修至2.35元，預估目標價為67.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Dayforce公司(DAY-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.3元上修至2.35元，其中最高估值2.62元，最低估值1.88元，預估目標價為67.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.62(2.62)
|2.99
|3.53
|3.48
|最低值
|1.88(1.88)
|2.43
|2.97
|3.48
|平均值
|2.35(2.27)
|2.73
|3.28
|3.48
|中位數
|2.35(2.3)
|2.76
|3.31
|3.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19.53億
|21.99億
|25.05億
|最低值
|19.34億
|21.23億
|23.81億
|平均值
|19.41億
|21.67億
|24.45億
|中位數
|19.37億
|21.68億
|24.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.03
|-0.50
|-0.48
|0.35
|0.11
|營業收入
|8.43億
|10.24億
|12.46億
|15.14億
|17.60億
詳細資訊請看美股內頁：
Dayforce公司(DAY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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