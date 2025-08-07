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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dayforce公司(DAY-US)EPS預估上修至2.35元，預估目標價為67.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Dayforce公司(DAY-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.3元上修至2.35元，其中最高估值2.62元，最低估值1.88元，預估目標價為67.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.62(2.62)2.993.533.48
最低值1.88(1.88)2.432.973.48
平均值2.35(2.27)2.733.283.48
中位數2.35(2.3)2.763.313.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值19.53億21.99億25.05億
最低值19.34億21.23億23.81億
平均值19.41億21.67億24.45億
中位數19.37億21.68億24.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.03-0.50-0.480.350.11
營業收入8.43億10.24億12.46億15.14億17.60億

詳細資訊請看美股內頁：
Dayforce公司(DAY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDAY

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