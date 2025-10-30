search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：CSL公司(CSL-US)EPS預估下修至19.2元，預估目標價為367.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對CSL公司(CSL-US)做出2025年EPS預估：中位數由19.6元下修至19.2元，其中最高估值19.8元，最低估值19.04元，預估目標價為367.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值19.8(19.8)23.0224.09
最低值19.04(18.85)19.3821.37
平均值19.35(19.51)21.3523.28
中位數19.2(19.6)21.523.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值50.18億52.50億55.12億
最低值49.76億50.76億52.15億
平均值50.01億51.57億53.71億
中位數50.02億51.25億53.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.807.9117.5615.1827.82
營業收入42.48億48.14億65.96億45.87億50.04億

詳細資訊請看美股內頁：
CSL公司(CSL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

