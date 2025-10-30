鉅亨速報 - Factset 最新調查：CSL公司(CSL-US)EPS預估下修至19.2元，預估目標價為367.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對CSL公司(CSL-US)做出2025年EPS預估：中位數由19.6元下修至19.2元，其中最高估值19.8元，最低估值19.04元，預估目標價為367.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19.8(19.8)
|23.02
|24.09
|最低值
|19.04(18.85)
|19.38
|21.37
|平均值
|19.35(19.51)
|21.35
|23.28
|中位數
|19.2(19.6)
|21.5
|23.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|50.18億
|52.50億
|55.12億
|最低值
|49.76億
|50.76億
|52.15億
|平均值
|50.01億
|51.57億
|53.71億
|中位數
|50.02億
|51.25億
|53.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.80
|7.91
|17.56
|15.18
|27.82
|營業收入
|42.48億
|48.14億
|65.96億
|45.87億
|50.04億
詳細資訊請看美股內頁：
CSL公司(CSL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
