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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CSL公司CSL-US的目標價調降至440元，幅度約4.35%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對CSL公司(CSL-US)提出目標價估值：中位數由460元下修至440元，調降幅度4.35%。其中最高估值480元，最低估值380元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予CSL公司評價：積極樂觀7位、保持中立3位、保守悲觀0位。

CSL公司今(31日)收盤價為410.57元。近5日股價下跌4.35%，標普指數上漲0.06%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CSL市場預估目標價

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