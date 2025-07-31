鉅亨速報 - Factset 最新調查：CSL公司(CSL-US)EPS預估下修至21.04元，預估目標價為440.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對CSL公司(CSL-US)做出2025年EPS預估：中位數由21.74元下修至21.04元，其中最高估值22.59元，最低估值20.15元，預估目標價為440.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|22.59(22.59)
|25.6
|28.57
|最低值
|20.15(20.65)
|21.95
|25.8
|平均值
|21.19(21.72)
|24.04
|27.41
|中位數
|21.04(21.74)
|24.74
|27.87
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|52.65億
|56.82億
|58.78億
|最低值
|50.81億
|51.98億
|56.51億
|平均值
|51.65億
|54.16億
|57.82億
|中位數
|51.47億
|54.14億
|58.16億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.80
|7.91
|17.56
|15.18
|27.82
|營業收入
|42.48億
|48.14億
|65.96億
|45.87億
|50.04億
詳細資訊請看美股內頁：
CSL公司(CSL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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