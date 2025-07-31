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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CSL公司(CSL-US)EPS預估下修至21.04元，預估目標價為440.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對CSL公司(CSL-US)做出2025年EPS預估：中位數由21.74元下修至21.04元，其中最高估值22.59元，最低估值20.15元，預估目標價為440.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值22.59(22.59)25.628.57
最低值20.15(20.65)21.9525.8
平均值21.19(21.72)24.0427.41
中位數21.04(21.74)24.7427.87

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值52.65億56.82億58.78億
最低值50.81億51.98億56.51億
平均值51.65億54.16億57.82億
中位數51.47億54.14億58.16億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.807.9117.5615.1827.82
營業收入42.48億48.14億65.96億45.87億50.04億

詳細資訊請看美股內頁：
CSL公司(CSL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCSL

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