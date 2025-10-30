市場快訊》聯準會降息連發！暫停縮表背後，股市機會正浮現？
美國聯準會在最新利率決策會議上再度降息一碼，並宣布自 12 月起暫停資產負債表縮減（縮表）計畫，顯示政策重心已從抑制通膨轉向維持經濟與金融穩定。這場會議雖釋出寬鬆訊號，但主席鮑爾在會後記者會上態度謹慎，淡化市場對後續連續降息的期待。聯準會選擇此時暫停縮表，是否意味著市場資金流動性正逐漸吃緊？而這樣的轉變，又會對股市產生什麼影響？
1. 本次會議講了什麼？
在本次召開的利率決策會議中，聯準會將聯邦基金利率目標區間下調至 3.75%–4.00%，並宣布自 12 月 1 日起終止資產負債表縮減計畫。會後主席鮑爾在記者會上指出，雖然通膨已有回落跡象，經濟活動仍維持適度擴張，但聯準會將依據即時經濟數據決定後續政策步調。他特別淡化市場對短期內進一步降息的期待，強調「任何未來的調整都取決於數據與風險評估」，藉此澆熄市場對持續降息的樂觀情緒。
鉅亨買基金認為，這樣的態度反映出聯準會內部對降息節奏仍存歧見。過去幾次會議的投票結果顯示，委員對於降息時機與幅度並未形成共識。鮑爾此番言論，可能是為了平衡內部壓力、以「下次暫不降息」作為談判籌碼，換取委員支持本次降息決策。此一態度同時傳達出聯準會在放鬆貨幣政策時仍保持謹慎，不願對未來路徑給出事前保證。
2. 聯準會為何停止縮表？
所謂「縮表」，是指聯準會讓手中持有的公債與房貸抵押證券（MBS）到期後不再再投資，藉此逐步回收市場資金。近期，金融體系出現了資金吃緊的跡象。隔夜擔保融資利率（SOFR）多次高於聯邦基金利率上限，顯示銀行間短期借貸成本上升、資金變得緊張；同時，銀行體系的存款準備金水準下降，反映出銀行手上的現金減少、資金需求提升。在這樣的環境下，聯準會若繼續縮表，恐使金融市場的流動性壓力加劇。因此，暫停縮表被視為一項預防性舉措，意在維持資金面的穩定。
3. 是否代表美國銀行流動性堪憂？
雖然近期確實可觀察到部分地區銀行出現呆帳上升的情況，但整體而言，美國大型銀行的資產負債表依然穩健，資本適足率維持高水準。更重要的是，聯準會過去在次貸危機、新冠疫情、2023 年矽谷銀行事件期間，已多次面對流動性壓力，累積了相當豐富的危機應對經驗與政策工具。無論是貼現窗口、臨時融資機制，或其他流動性支援方案，聯準會都有能力在必要時迅速啟動。換言之，停止縮表並非反映恐慌，而是為了提前防範潛在風險，確保金融體系穩定運作。
鉅亨投資策略
美國經濟依舊韌性，風險性資產有利
根據本次會議結果來看，聯準會的政策重心已明顯從「防通膨」轉向「維持金融穩定與經濟成長」。我們認為，美國經濟整體表現相當強勁，消費與就業動能穩健，企業獲利持續超乎預期。在流動性改善的環境中，風險性資產有望受惠。
