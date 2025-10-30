〈陸股盤後〉市場不甩川普宣布對中國芬太尼關稅降至10% 滬指跌破4,000點

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-10-30 16:30

中國股市三大指數周四（30 日）收盤同步走低，滬指跌破 4,000 點，美國總統川普表示，他與中國國家主席習近平舉行了一場「了不起的會晤」，並宣布立即把對中國芬太尼關稅從 20% 降至 10%。

市場不甩川普宣布對中國芬太尼關稅降至10%，滬指跌破4,000點。（圖：Shutterstock）

滬指周四收盤跌 0.73% 報 3,986.9 點，深證成指跌 1.16% 報 13,532.13 點，創業板指跌 1.84% 報 3,263.02 點，滬深北三市成交額合計人民幣 2.4646 兆元。

盤面上看，煤炭、券商、半導體、石油、房地產、醫藥類股走低，鋼鐵、有色族群逆勢拉升，銀行類股上揚。

川普周四說，他與習近平舉行了一場「了不起的會晤」，並宣布立即把對中國芬太尼關稅從 20% 降至 10%。這代表美國對中國的關稅稅率，將從 57% 降至 47%。

川普在「空軍一號」專機上對記者表示，雙方在稀土議題上已達成協議，該協議為期一年，未來將每年重新談判。

川普提到，他與習近平討論了中國對輝達（Nvidia）晶片的使用問題，但指出他不會讓中國取得輝達最先進的 Blackwell 系列晶片。

川普並宣布，他將於明年 4 月訪問中國，之後習近平也會回訪美國，但未透露具體時間。這是兩位領導人時隔六年首次會面，會談歷時約 1 小時 40 分鐘。