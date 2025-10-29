鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿勒格尼技術公司(ATI-US)EPS預估上修至3.19元，預估目標價為118.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對阿勒格尼技術公司(ATI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.04元上修至3.19元，其中最高估值3.21元，最低估值2.92元，預估目標價為118.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.21(3.09)
|3.97
|4.7
|5.52
|最低值
|2.92(2.92)
|3.6
|4.31
|4.8
|平均值
|3.14(3.02)
|3.81
|4.54
|5.11
|中位數
|3.19(3.04)
|3.81
|4.6
|5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|46.49億
|51.20億
|55.67億
|56.90億
|最低值
|45.64億
|48.60億
|52.17億
|54.54億
|平均值
|45.98億
|49.69億
|53.64億
|56.10億
|中位數
|45.93億
|49.58億
|53.37億
|56.86億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-12.43
|-0.30
|0.96
|2.81
|2.55
|營業收入
|29.82億
|28.00億
|38.36億
|41.74億
|43.62億
詳細資訊請看美股內頁：
阿勒格尼技術公司(ATI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
