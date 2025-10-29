鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿勒格尼技術公司(ATI-US)EPS預估上修至3.19元，預估目標價為118.00元

search icon



Factset 最新調查：阿勒格尼技術公司(ATI-US)EPS預估上修至3.19元，預估目標價為118.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對阿勒格尼技術公司(ATI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.04元上修至3.19元，其中最高估值3.21元，最低估值2.92元，預估目標價為118.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.21(3.09)3.974.75.52
最低值2.92(2.92)3.64.314.8
平均值3.14(3.02)3.814.545.11
中位數3.19(3.04)3.814.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值46.49億51.20億55.67億56.90億
最低值45.64億48.60億52.17億54.54億
平均值45.98億49.69億53.64億56.10億
中位數45.93億49.58億53.37億56.86億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-12.43-0.300.962.812.55
營業收入29.82億28.00億38.36億41.74億43.62億

詳細資訊請看美股內頁：
阿勒格尼技術公司(ATI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSATI

