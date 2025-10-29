search icon



盤中速報 - Verisk Analytics Inc(VRSK-US)大跌10.18%，報208.5美元

鉅亨網新聞中心


Verisk Analytics Inc(VRSK-US)截至台北時間29日21:30股價下跌23.63美元，報208.50美元，跌幅10.18%，成交量44,470（股），盤中最高價208.50美元、最低價208.50美元。

美股指數盤中表現

Verisk Analytics Inc(VRSK-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.07%
  • 近 1 月：-6.69%
  • 近 3 月：-21.16%
  • 近 6 月：-19.51%
  • 今年以來：-15.09%

