盤中速報 - Verisk Analytics Inc(VRSK-US)大跌10.18%，報208.5美元
Verisk Analytics Inc(VRSK-US)截至台北時間29日21:30股價下跌23.63美元，報208.50美元，跌幅10.18%，成交量44,470（股），盤中最高價208.50美元、最低價208.50美元。
美股指數盤中表現
Verisk Analytics Inc(VRSK-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.07%
- 近 1 月：-6.69%
- 近 3 月：-21.16%
- 近 6 月：-19.51%
- 今年以來：-15.09%
