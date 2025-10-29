search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Varonis Systems Inc(VRNS-US)EPS預估上修至0.13元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Varonis Systems Inc(VRNS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.12元上修至0.13元，其中最高估值0.18元，最低估值0.12元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.18(0.18)0.570.89
最低值0.12(0.11)0.10.14
平均值0.13(0.13)0.340.52
中位數0.13(0.12)0.320.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值6.29億7.64億9.31億
最低值6.18億6.92億8.04億
平均值6.22億7.25億8.60億
中位數6.21億7.25億8.61億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.00-1.11-1.14-0.92-0.86
營業收入2.93億3.90億4.74億4.99億5.51億

詳細資訊請看美股內頁：
Varonis Systems Inc(VRNS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVRNS

相關行情

台股首頁我要存股
Varonis Systems Inc63+0.51%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty