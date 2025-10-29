鉅亨速報 - Factset 最新調查：Varonis Systems Inc(VRNS-US)EPS預估上修至0.13元，預估目標價為60.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Varonis Systems Inc(VRNS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.12元上修至0.13元，其中最高估值0.18元，最低估值0.12元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.18(0.18)
|0.57
|0.89
|最低值
|0.12(0.11)
|0.1
|0.14
|平均值
|0.13(0.13)
|0.34
|0.52
|中位數
|0.13(0.12)
|0.32
|0.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.29億
|7.64億
|9.31億
|最低值
|6.18億
|6.92億
|8.04億
|平均值
|6.22億
|7.25億
|8.60億
|中位數
|6.21億
|7.25億
|8.61億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.00
|-1.11
|-1.14
|-0.92
|-0.86
|營業收入
|2.93億
|3.90億
|4.74億
|4.99億
|5.51億
詳細資訊請看美股內頁：
Varonis Systems Inc(VRNS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
