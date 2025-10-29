搶占烏克蘭5千億美元重建商機 基輔台貿中心協助30家台企參加重建展

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-29 19:32

烏俄戰事仍未停火歇息，但台灣目前唯一派駐烏克蘭單位 - 外貿協會基輔台灣貿易中心，將於今 (2025) 年 11 月 13 日 - 14 日帶領 30 家台灣企業，參加波蘭華沙「2025 烏克蘭重建展」，也直接協助我國企業，提前掌握未來烏克蘭超過 5 千億美元的戰後重建商機。

基輔台貿中心建築周圍遭無人機襲擊。(圖：貿協提供)

貿協今 (29) 日表示，基輔台貿中心自 2006 年成立以來，一直是我國與烏克蘭經貿交流的核心據點，在烏俄戰事爆發初期，基輔台貿中心迅速協助我國在當地僑民的撤離，護送 55 位國人安全撤離戰區。其後，儘管辦公室及駐外人員住處附近遭受飛彈與無人機攻擊波及，辦事處仍維持正常運作，持續協助台烏雙邊企業與經貿聯繫，並提供當地最即時市場資訊給予我國企業參考。

‌



貿協表示，烏俄戰事雖未見緩和，但烏克蘭台貿中心今年以來，已邀請 24 家烏克蘭大型企業來台，與我國無人機、工具機、能源、醫療及安控等業者進行深度交流洽談。在此次 11 月中旬的烏克蘭重建展中，台灣業者也將聚焦，當地重建所需的關鍵技術與產品，展出內容涵蓋高效能能源設備、基礎建設材料、電子零組件、專業醫療器材、尖端無人機技術與高精度工業零組件等解決方案。

基輔台貿中心表示，在展覽期間，將邀烏克蘭最大民營能源公司 DTEK、商工總會 SUP 及無人機協會 Lviv Tech Cluster 等重量級機構，與台灣參展廠商進行現場洽談，共同洽商未來重建的契機與可能性。