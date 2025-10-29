鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-29 17:50

中國共產黨總書記習近平周二 (28 日) 受中央政治局委託就《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》(下稱《建議》)起草情況向中共第 20 屆四中全會作說明，系統闡釋了《建議》的起草背景、過程、核心考量及重點方向。

中共發布《十五五規劃建議》！習近平定調：既夯基礎補短板 又要防「新質生產力」一哄而上（圖：Shutterstock）

《新華社》報導，《建議》起草工作自今年 1 月啟動，由習近平總書記任組長，李強、王滬寧等任副組長，相關部門和地方負責同志參與，在中央政治局常委會領導下推進。黨中央堅持開門問策、集思廣益，全程貫穿民主精神。

今年 1 月 22 日，中共黨中央印發徵求意見通知，涵蓋黨內外一定範圍，隔月下旬組織 6 個研究小組赴 12 省區市專題研究，部署 35 項重點課題研究，4 月在上海召開部分省區市座談會，委託國務院總理李強召開經濟界、科技界、基層代表座談會，更開展網上徵求意見，收到留言 300 多萬條，整理有效建議 1500 餘條。

各地區各部門普遍肯定《建議》稿的戰略意義，認為其科學掌握發展方位與環境變化，為「十五五」高品質發展擘畫了藍圖。起草小組對回饋意見逐條分析，共吸收 452 條建議，對稿件增寫、改寫、精簡 218 處。中央政治局常委會、政治局分別召開 3 次、2 次會議審議修改，最後形成提交全會的版本。

習近平指出，起草過程中始終掌握四大原則，堅持目標導向與問題導向結合，既為 2035 年基本實現社會主義現代化夯實基礎，又著力補短板、強弱項，並強化系統思維，統籌「五位一體」「四個全面」佈局，以及深化改革破題，激發發展活力跟擴大開放，統籌用好國內國際資源。

《建議》共分 15 部分，分三大板塊；總論部分闡明「十四五」成就、「十五五」歷史定位、發展環境、指導思想、原則及目標；分論部分部署產業發展、科技創新、鄉村振興、區域協調、文化建設、民生保障、綠色發展等 12 個重點領域任務；第三板塊強調黨的全域工作、人類法治、人類社會安排等等。

針對幾個關鍵問題，習近平表示，「十五五」是基本實現社會主義現代化的承前啟後關鍵期，需鞏固「十四五」基礎，應對國際變局，推動戰略任務突破。其次，發展目標兼顧定性與定量，突顯經濟成長合理區間、居民收入同步成長、消費率提升等，既銜接 2035 年人均 GDP 達中等發達國家水準目標，又回應當前內需不足等挑戰。

此外，主題為高品質發展，聚焦高水準科技自立自強與新質生產力培育，強調因地制宜發展新質生產力，防止一哄而上，而第四關鍵問題是深化雙循環，以做強國內大循環對沖國際不確定性，擴大內需，破除市場壁壘，同時穩步擴大製度型開放，五則是共同富裕邁出堅實步伐，在就業、收入分配、教育、社保、醫療等領域部署均衡政策，縮小區域城鄉差距，促進精神生活共同富裕，六則是統籌發展與安全，健全國家安全體系，推動國防與軍隊現代化，七則是堅持黨的全面領導，改善決策落實機制，加強幹部考核、基層黨建、反腐敗倡議等。