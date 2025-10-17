鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至6.86元，預估目標價為357元

search icon



Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至6.86元，預估目標價為357元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.78元上修至6.86元，其中最高估值8.8元，最低估值6.07元，預估目標價為357元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年2028年
最高值8.8(8.8)16.2524.0624.66
最低值6.07(6.07)7.5515.9324.66
平均值7.07(7.06)11.719.4524.66
中位數6.86(6.78)11.5319.0924.66

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年2028年
最高值20,084,36026,242,24032,297,54032,731,070
最低值18,326,00020,235,00024,645,54032,731,070
平均值18,837,57022,759,93028,907,41032,731,070
中位數18,683,54022,379,19028,787,90032,731,070

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS5.951.9615.9561.51
營業收入
(單位：新台幣千元)		18,454,84715,427,33523,511,08621,506,066

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

