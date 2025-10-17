鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至6.86元，預估目標價為357元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.78元上修至6.86元，其中最高估值8.8元，最低估值6.07元，預估目標價為357元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.8(8.8)
|16.25
|24.06
|24.66
|最低值
|6.07(6.07)
|7.55
|15.93
|24.66
|平均值
|7.07(7.06)
|11.7
|19.45
|24.66
|中位數
|6.86(6.78)
|11.53
|19.09
|24.66
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|20,084,360
|26,242,240
|32,297,540
|32,731,070
|最低值
|18,326,000
|20,235,000
|24,645,540
|32,731,070
|平均值
|18,837,570
|22,759,930
|28,907,410
|32,731,070
|中位數
|18,683,540
|22,379,190
|28,787,900
|32,731,070
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|5.95
|1.96
|15.95
|61.51
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,454,847
|15,427,335
|23,511,086
|21,506,066
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 矽力-KY(6415)大漲7.37%，報255元
- 〈台股盤後〉台積電帶量殺尾盤 跌190點收25578點 周線仍漲103點
- 中國對美類比晶片啟動反傾銷調查 台、陸廠受惠
- 〈台股開盤〉台積電盤踞高點休整 指數開小高後翻黑一度下跌逾百點
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇