川普訪韓前一天 北韓試射巡弋飛彈
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國總統川普今天（29 日）訪問韓國，據《朝中社》報導，北韓飛彈總局周二在西部海域試射艦對地戰略巡弋飛彈。
據《朝中社》報導，巡弋飛彈垂直發射後，按照預定軌道飛行 7,800 多秒，擊毀靶標。也就是說，飛彈飛行約 2 小時 10 分鐘。除此之外，《朝中社》未提及飛行距離等具體參數。
觀摩試射的勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天表示，國家元首早已表示，具備強大攻擊力的遏制能力，才是最完美的戰爭威懾力，也是最可靠的防衛力量。北韓需要不斷增強作戰能力，進一步鞏固核作戰態勢乃是職責所在，也是應該履行的使命。
朴正天還了解 5,000 噸級新型驅逐艦「崔賢」號和「姜健」號所屬官兵演練操作艦艇以及武器系統培訓情況，並部署相關任務。
當天勞動黨軍需工業部第一副部長金正植、飛彈總局局長張昌河等人陪同觀摩。
據《朝聯社》報導，鑑於北韓國務委員會委員長金正恩沒出席觀摩，《勞動新聞》、朝鮮中央廣播電台等內宣媒體也未報導飛彈試射消息，北韓可能在挑釁力度上有所收斂。
亞太經合組織（APEC）慶州峰會即將開幕，川普周三將訪韓，出席峰會相關活動。雖然川普近期屢次表明見金正恩的意願，但北韓一直未予回應，並試射巡弋飛彈，今後北韓採取何種姿態，引發關注。
