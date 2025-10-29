鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commvault Systems Inc(CVLT-US)EPS預估下修至3.96元，預估目標價為216.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Commvault Systems Inc(CVLT-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.14元下修至3.96元，其中最高估值4.23元，最低估值3.85元，預估目標價為216.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.23(4.26)
|4.93
|5.99
|最低值
|3.85(4.02)
|4.27
|5.09
|平均值
|4.01(4.14)
|4.61
|5.5
|中位數
|3.96(4.14)
|4.55
|5.47
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.65億
|13.33億
|15.42億
|最低值
|11.63億
|12.56億
|13.75億
|平均值
|11.64億
|13.06億
|14.57億
|中位數
|11.64億
|13.09億
|14.69億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.66
|0.71
|-0.80
|3.75
|1.68
|營業收入
|7.23億
|7.70億
|7.85億
|8.39億
|9.96億
詳細資訊請看美股內頁：
Commvault Systems Inc(CVLT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
