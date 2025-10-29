鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commvault Systems Inc(CVLT-US)EPS預估下修至3.96元，預估目標價為216.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Commvault Systems Inc(CVLT-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.14元下修至3.96元，其中最高估值4.23元，最低估值3.85元，預估目標價為216.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4.23(4.26)4.935.99
最低值3.85(4.02)4.275.09
平均值4.01(4.14)4.615.5
中位數3.96(4.14)4.555.47

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值11.65億13.33億15.42億
最低值11.63億12.56億13.75億
平均值11.64億13.06億14.57億
中位數11.64億13.09億14.69億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.660.71-0.803.751.68
營業收入7.23億7.70億7.85億8.39億9.96億

詳細資訊請看美股內頁：
Commvault Systems Inc(CVLT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

