鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commvault Systems IncCVLT-US的目標價調升至218.5元，幅度約13.51%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Commvault Systems Inc(CVLT-US)提出目標價估值：中位數由192.5元上修至218.5元，調升幅度13.51%。其中最高估值225元，最低估值189元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Commvault Systems Inc評價：積極樂觀8位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Commvault Systems Inc今(30日)收盤價為193.27元。近5日股價上漲13.51%，標普指數上漲0.97%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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