鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cadence設計系統(CDNS-US)EPS預估上修至7.06元，預估目標價為397.50元
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Cadence設計系統(CDNS-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.92元上修至7.06元，其中最高估值7.08元，最低估值6.84元，預估目標價為397.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.08(7.07)
|8.61
|9.95
|10.48
|最低值
|6.84(6.84)
|7.36
|8.18
|8.82
|平均值
|7.02(6.93)
|8.03
|9.3
|9.88
|中位數
|7.06(6.92)
|8.02
|9.3
|10.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|52.95億
|60.17億
|69.67億
|75.32億
|最低值
|52.12億
|57.17億
|64.01億
|69.78億
|平均值
|52.69億
|59.15億
|66.71億
|73.02億
|中位數
|52.77億
|59.26億
|66.79億
|73.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.11
|2.50
|3.09
|3.82
|3.85
|營業收入
|26.83億
|29.88億
|35.62億
|40.90億
|46.41億
詳細資訊請看美股內頁：
Cadence設計系統(CDNS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
