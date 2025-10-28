鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cadence設計系統(CDNS-US)EPS預估上修至7.06元，預估目標價為397.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Cadence設計系統(CDNS-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.92元上修至7.06元，其中最高估值7.08元，最低估值6.84元，預估目標價為397.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.08(7.07)8.619.9510.48
最低值6.84(6.84)7.368.188.82
平均值7.02(6.93)8.039.39.88
中位數7.06(6.92)8.029.310.35

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值52.95億60.17億69.67億75.32億
最低值52.12億57.17億64.01億69.78億
平均值52.69億59.15億66.71億73.02億
中位數52.77億59.26億66.79億73.95億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.112.503.093.823.85
營業收入26.83億29.88億35.62億40.90億46.41億

詳細資訊請看美股內頁：
Cadence設計系統(CDNS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

