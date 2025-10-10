search icon



盤中速報 - Cadence設計系統(CDNS-US)大跌5.03%，報331.12美元

鉅亨網新聞中心


Cadence設計系統(CDNS-US)截至台北時間10日23:39股價下跌17.56美元，報331.12美元，跌幅5.03%，成交量560,763（股），盤中最高價350.21美元、最低價331.12美元。

美股指數盤中表現

Cadence設計系統(CDNS-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+0.41%
  • 近 1 月：-3.62%
  • 近 3 月：+7.98%
  • 近 6 月：+50.52%
  • 今年以來：+16.05%

Cadence設計系統

