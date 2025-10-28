鉅亨速報 - Factset 最新調查：Confluent Inc Class A(CFLT-US)EPS預估上修至0.4元，預估目標價為28.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共32位分析師，對Confluent Inc Class A(CFLT-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.36元上修至0.4元，其中最高估值0.43元，最低估值0.36元，預估目標價為28.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.43(0.39)0.620.920.81
最低值0.36(0.36)0.420.540.75
平均值0.4(0.36)0.480.650.78
中位數0.4(0.36)0.470.630.78

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.65億14.21億17.24億18.98億
最低值11.50億13.18億15.11億17.70億
平均值11.59億13.50億15.74億18.34億
中位數11.60億13.47億15.71億18.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.91-1.82-1.62-1.47-1.07
營業收入2.37億3.88億5.86億7.77億9.64億

詳細資訊請看美股內頁：
Confluent Inc Class A(CFLT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

相關行情

Confluent Inc Class A22.08-3.16%

