鉅亨速報 - Factset 最新調查：Confluent Inc Class A(CFLT-US)EPS預估上修至0.4元，預估目標價為28.00元

根據FactSet最新調查，共32位分析師，對Confluent Inc Class A(CFLT-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.36元上修至0.4元，其中最高估值0.43元，最低估值0.36元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.43(0.39)
|0.62
|0.92
|0.81
|最低值
|0.36(0.36)
|0.42
|0.54
|0.75
|平均值
|0.4(0.36)
|0.48
|0.65
|0.78
|中位數
|0.4(0.36)
|0.47
|0.63
|0.78
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.65億
|14.21億
|17.24億
|18.98億
|最低值
|11.50億
|13.18億
|15.11億
|17.70億
|平均值
|11.59億
|13.50億
|15.74億
|18.34億
|中位數
|11.60億
|13.47億
|15.71億
|18.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.91
|-1.82
|-1.62
|-1.47
|-1.07
|營業收入
|2.37億
|3.88億
|5.86億
|7.77億
|9.64億
詳細資訊請看美股內頁：
Confluent Inc Class A(CFLT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
