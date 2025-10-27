鉅亨速報 - Factset 最新調查：邱吉爾唐斯(CHDN-US)EPS預估下修至5.83元，預估目標價為142.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共8位分析師，對邱吉爾唐斯(CHDN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.94元下修至5.83元，其中最高估值6.28元，最低估值5.38元，預估目標價為142.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.28(6.25)7.318.4
最低值5.38(5.38)4.426.64
平均值5.88(5.89)6.567.44
中位數5.83(5.94)6.897.41

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值29.22億30.64億31.73億
最低值28.95億29.63億30.45億
平均值29.12億30.14億31.16億
中位數29.13億30.15億31.19億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.043.185.715.495.68
營業收入10.54億15.97億18.10億24.62億27.34億

詳細資訊請看美股內頁：
邱吉爾唐斯(CHDN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

