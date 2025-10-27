鉅亨速報 - Factset 最新調查：邱吉爾唐斯(CHDN-US)EPS預估下修至5.83元，預估目標價為142.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對邱吉爾唐斯(CHDN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.94元下修至5.83元，其中最高估值6.28元，最低估值5.38元，預估目標價為142.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.28(6.25)
|7.31
|8.4
|最低值
|5.38(5.38)
|4.42
|6.64
|平均值
|5.88(5.89)
|6.56
|7.44
|中位數
|5.83(5.94)
|6.89
|7.41
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29.22億
|30.64億
|31.73億
|最低值
|28.95億
|29.63億
|30.45億
|平均值
|29.12億
|30.14億
|31.16億
|中位數
|29.13億
|30.15億
|31.19億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.04
|3.18
|5.71
|5.49
|5.68
|營業收入
|10.54億
|15.97億
|18.10億
|24.62億
|27.34億
詳細資訊請看美股內頁：
邱吉爾唐斯(CHDN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
