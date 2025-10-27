search icon



外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.33%，報88.1013元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間27日15:00，美元/印度盧比上漲0.285點漲幅達0.33%，暫報88.1013點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.41%
  • 近 1 週：-0.09%
  • 近 3 月：+3.31%
  • 近 6 月：+2.84%
  • 今年以來：+3.49%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.41，本日上漲0.1%
  • 美元/瑞郎相關性0.38，本日上漲0.11%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.37，本日上漲0.09%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.36，本日上漲0.01%
  • 英鎊/美元相關性-0.35，本日上漲0.11%
  • 紐元/美元相關性-0.34，本日上漲0.24%

