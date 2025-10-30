外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.47%，報1.1547元
截至台北時間30日21:10，歐元/美元下跌0.0055點跌幅達0.47%，暫報1.1547點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.38%
- 近 1 週：-1.20%
- 近 3 月：-1.01%
- 近 6 月：+1.86%
- 今年以來：+11.74%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.89，本日下跌0.49%
- 美元/新加坡幣相關性-0.89，本日下跌0.42%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.87，本日下跌0.69%
