鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.47%，報1.1547元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間30日21:10，歐元/美元下跌0.0055點跌幅達0.47%，暫報1.1547點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.38%
  • 近 1 週：-1.20%
  • 近 3 月：-1.01%
  • 近 6 月：+1.86%
  • 今年以來：+11.74%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/加幣相關性0.84，本日下跌0.02%
  • 英鎊/美元相關性0.81，本日下跌0.56%
  • 紐元/美元相關性0.63，本日下跌0.63%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.89，本日下跌0.49%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.89，本日下跌0.42%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.87，本日下跌0.69%

