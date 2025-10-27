外匯速報 - 美元/馬來西亞令吉(USDMYR) 大跌0.31%，報4.207元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間27日17:39，美元/馬來西亞令吉下跌0.013點跌幅達0.31%，暫報4.207點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.60%
- 近 1 週：+0.28%
- 近 3 月：-0.59%
- 近 6 月：-4.41%
- 今年以來：-5.44%
美元/馬來西亞令吉近90天正相關的前3貨幣對
美元/馬來西亞令吉近90天負相關的前3貨幣對
- 歐元/瑞郎相關性-0.24，本日下跌0.15%
- 美元/印度盧比相關性-0.19，本日下跌0.48%
- 美元/瑞郎相關性-0.17，本日下跌0.08%
