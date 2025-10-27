鉅亨網編輯林羿君 2025-10-27 14:53

由於中國擴大對稀土出口的管制措施，部分德國企業為獲得稀土出口許可，已經向中國政府提交了敏感的供應鏈數據。

德國企業向中國提交供應鏈數據 換取稀土出口許可。(圖:shutterstock)

彭博引述消息人士報導，中國政府在核准稀土出口許可時，要求申請方事先提供詳細的供應鏈訊息，包括規定出示稀土配置在產品中的照片、生產流程圖及客戶詳細資料，甚至要求企業提供近三年的年產量數據，以及未來三年的相關產量預期。

為取得為期 6 個月的稀土礦物出口許可證，德國企業已向中國政府提交了供應鏈資料。報導稱，此舉可能使中國藉此掌握到更多的供應鏈訊息，例如哪些企業只仰賴單一中國供應商，或是稀土庫存量較低等。

德國企業對此別無選擇，因為 95% 的稀土需求都來自中國，為了加快中國的審批，德國駐中國大使館也提供優先名單，有助於德國企業取得許可。

消息人士透露，德國企業無論規模大小，全都放棄對相關原材料的緊急儲備，因為任何超過需求量的企業，將被懷疑可能走私輸往美國。

德國經濟部發言人 Luisa-Maria Spoo 發布聲明表示，對中國持續擴大稀土管制深感憂慮，當局正動用所有可運用的管道應對。

德國日益嚴峻的危機，是中美貿易戰不斷升級所帶來的又一個後果。多年來，華盛頓一直將中國對美國產品的依賴武器化，而北京現在也效仿，這破壞了世界各地主要經濟體的穩定。這些經濟體就像德國一樣，將其經濟與中國的供應捆綁在一起。

德國外交部長 Johann Wadephul 原計劃在下週於北京與中國官員提出這個問題。但他的行程在 24 日突然推遲，這讓總理梅爾茨兌現承諾訪問的時間成疑。

對於日益焦急的德國企業來說，不作為的後果十分嚴峻，特別是像荷蘭的中國旗下半導體供應商 Nexperia 也被捲入這場貿易糾紛之中。