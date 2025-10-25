鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過16.56億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格110,985.82美元，24小時漲跌幅+0.50%；以太幣(ETH)現報價格3,928.73美元，24小時漲跌幅+1.32%。
亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達16.56億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達16.08億美元；USDC(USDC)24小時成交量達15.63億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：Bella Protocol(BEL)24小時跌幅24.6%；ApeCoin(APE)24小時跌幅16.7%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。
近一週漲幅：Hashflow(HFT)近一週漲幅1.75%；FIS(FIS)近一週漲幅1.47%；VOXEL(VOXEL)近一週漲幅1.33%。
近一週跌幅：TFUEL(TFUEL)近一週跌幅5.46%；Measurable Data Token(MDT)近一週跌幅2.08%；Enzyme(MLN)近一週跌幅1.33%。
