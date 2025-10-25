鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過16.56億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-10-25 10:16

‌



24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Bella Protocol(BEL)24小時跌幅24.6%；ApeCoin(APE)24小時跌幅16.7%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。

‌



近一週漲幅：Hashflow(HFT)近一週漲幅1.75%；FIS(FIS)近一週漲幅1.47%；VOXEL(VOXEL)近一週漲幅1.33%。