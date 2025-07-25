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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)EPS預估上修至20.66元，預估目標價為572.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由19.88元上修至20.66元，其中最高估值22.65元，最低估值17.97元，預估目標價為572.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值22.65(21.39)24.9227.06
最低值17.97(17.97)18.2227.06
平均值20.41(19.62)21.7227.06
中位數20.66(19.88)2227.06

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值82.08億89.03億96.01億
最低值76.48億79.92億96.01億
平均值78.60億83.67億96.01億
中位數78.16億84.00億96.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.093.936.829.0114.60
營業收入28.57億30.74億41.40億52.07億70.27億

詳細資訊請看美股內頁：
Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFIX

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Comfort Systems USA, Inc.562.83+2.72%

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