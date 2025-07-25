鉅亨速報 - Factset 最新調查：Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)EPS預估上修至20.66元，預估目標價為572.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由19.88元上修至20.66元，其中最高估值22.65元，最低估值17.97元，預估目標價為572.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|22.65(21.39)
|24.92
|27.06
|最低值
|17.97(17.97)
|18.22
|27.06
|平均值
|20.41(19.62)
|21.72
|27.06
|中位數
|20.66(19.88)
|22
|27.06
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|82.08億
|89.03億
|96.01億
|最低值
|76.48億
|79.92億
|96.01億
|平均值
|78.60億
|83.67億
|96.01億
|中位數
|78.16億
|84.00億
|96.01億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.09
|3.93
|6.82
|9.01
|14.60
|營業收入
|28.57億
|30.74億
|41.40億
|52.07億
|70.27億
詳細資訊請看美股內頁：
Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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