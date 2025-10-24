search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特爾(INTC-US)EPS預估上修至0.33元，預估目標價為35.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共39位分析師，對英特爾(INTC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.13元上修至0.33元，其中最高估值0.61元，最低估值0.09元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.61(0.61)1.571.451.66
最低值0.09(0.05)0.260.641.66
平均值0.27(0.15)0.641.061.66
中位數0.33(0.13)0.641.121.66

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值539.28億575.27億605.74億670.04億
最低值514.28億505.00億535.95億670.04億
平均值523.63億537.78億564.98億670.04億
中位數524.79億538.63億562.23億670.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.944.861.940.40-4.38
營業收入778.67億790.24億630.54億542.28億531.01億

詳細資訊請看美股內頁：
英特爾(INTC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

