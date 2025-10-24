鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特爾(INTC-US)EPS預估上修至0.33元，預估目標價為35.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共39位分析師，對英特爾(INTC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.13元上修至0.33元，其中最高估值0.61元，最低估值0.09元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.61(0.61)
|1.57
|1.45
|1.66
|最低值
|0.09(0.05)
|0.26
|0.64
|1.66
|平均值
|0.27(0.15)
|0.64
|1.06
|1.66
|中位數
|0.33(0.13)
|0.64
|1.12
|1.66
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|539.28億
|575.27億
|605.74億
|670.04億
|最低值
|514.28億
|505.00億
|535.95億
|670.04億
|平均值
|523.63億
|537.78億
|564.98億
|670.04億
|中位數
|524.79億
|538.63億
|562.23億
|670.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.94
|4.86
|1.94
|0.40
|-4.38
|營業收入
|778.67億
|790.24億
|630.54億
|542.28億
|531.01億
詳細資訊請看美股內頁：
英特爾(INTC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
