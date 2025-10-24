鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡朋特科技(CRS-US)EPS預估上修至9.85元，預估目標價為339.30元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對卡朋特科技(CRS-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.61元上修至9.85元，其中最高估值10.12元，最低估值7.63元，預估目標價為339.30元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.12(10.05)
|12.46
|14.17
|17.52
|最低值
|7.63(7.63)
|8.37
|14.17
|17.52
|平均值
|9.49(9.4)
|11.02
|14.17
|17.52
|中位數
|9.85(9.61)
|11.45
|14.17
|17.52
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|32.20億
|36.48億
|36.45億
|40.22億
|最低值
|30.46億
|32.63億
|36.45億
|40.22億
|平均值
|31.27億
|34.22億
|36.45億
|40.22億
|中位數
|31.29億
|34.01億
|36.45億
|40.22億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-4.76
|-1.01
|1.14
|3.70
|7.42
|營業收入
|14.76億
|18.36億
|25.50億
|27.60億
|28.77億
詳細資訊請看美股內頁：
卡朋特科技(CRS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
