鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡朋特科技(CRS-US)EPS預估上修至9.85元，預估目標價為339.30元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對卡朋特科技(CRS-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.61元上修至9.85元，其中最高估值10.12元，最低估值7.63元，預估目標價為339.30元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.12(10.05)12.4614.1717.52
最低值7.63(7.63)8.3714.1717.52
平均值9.49(9.4)11.0214.1717.52
中位數9.85(9.61)11.4514.1717.52

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值32.20億36.48億36.45億40.22億
最低值30.46億32.63億36.45億40.22億
平均值31.27億34.22億36.45億40.22億
中位數31.29億34.01億36.45億40.22億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-4.76-1.011.143.707.42
營業收入14.76億18.36億25.50億27.60億28.77億

詳細資訊請看美股內頁：
卡朋特科技(CRS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSCRS

