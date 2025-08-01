鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡朋特科技(CRS-US)EPS預估上修至9.3元，預估目標價為305.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對卡朋特科技(CRS-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.14元上修至9.3元，其中最高估值10.07元，最低估值7.63元，預估目標價為305.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.07(9.8)
|12.47
|13.95
|17.23
|最低值
|7.63(7.63)
|8.37
|12.55
|13.5
|平均值
|9.21(9.03)
|11.04
|13.25
|15.37
|中位數
|9.3(9.14)
|11.44
|13.25
|15.37
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|32.91億
|38.19億
|37.22億
|40.36億
|最低值
|30.65億
|32.63億
|36.54億
|39.11億
|平均值
|31.77億
|35.06億
|36.88億
|39.73億
|中位數
|31.64億
|35.18億
|36.88億
|39.73億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-4.76
|-1.01
|1.14
|3.70
|7.42
|營業收入
|14.76億
|18.36億
|25.50億
|27.60億
|28.77億
詳細資訊請看美股內頁：
卡朋特科技(CRS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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