search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡朋特科技(CRS-US)EPS預估上修至9.52元，預估目標價為305.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對卡朋特科技(CRS-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.3元上修至9.52元，其中最高估值10.07元，最低估值7.63元，預估目標價為305.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.07(10.07)12.4713.9517.23
最低值7.63(7.63)8.3712.4513.4
平均值9.25(9.21)11.0213.215.32
中位數9.52(9.3)11.4413.215.32

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值65.69億38.19億37.48億40.36億
最低值30.65億32.63億36.54億39.38億
平均值36.49億35.11億37.01億39.87億
中位數31.64億35.43億37.01億39.87億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-4.76-1.011.143.707.42
營業收入14.76億18.36億25.50億27.60億28.77億

詳細資訊請看美股內頁：
卡朋特科技(CRS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCRS

相關行情

台股首頁我要存股
卡朋特科技257.29-0.19%

延伸閱讀



Empty