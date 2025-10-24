鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)EPS預估上修至6.89元，預估目標價為327.50元
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.76元上修至6.89元，其中最高估值7.12元，最低估值6.74元，預估目標價為327.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.12(6.97)
|8.21
|9.82
|10.31
|最低值
|6.74(6.65)
|7.18
|8.08
|9.12
|平均值
|6.92(6.77)
|7.67
|8.7
|9.63
|中位數
|6.89(6.76)
|7.71
|8.67
|9.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|30.72億
|33.36億
|36.24億
|37.62億
|最低值
|30.47億
|32.22億
|34.17億
|36.07億
|平均值
|30.58億
|32.53億
|34.84億
|36.78億
|中位數
|30.56億
|32.39億
|34.85億
|36.65億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.57
|8.67
|7.73
|7.88
|6.69
|營業收入
|21.47億
|28.31億
|28.86億
|29.51億
|28.93億
詳細資訊請看美股內頁：
West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
