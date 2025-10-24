鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)EPS預估上修至6.89元，預估目標價為327.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共14位分析師，對West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.76元上修至6.89元，其中最高估值7.12元，最低估值6.74元，預估目標價為327.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.12(6.97)8.219.8210.31
最低值6.74(6.65)7.188.089.12
平均值6.92(6.77)7.678.79.63
中位數6.89(6.76)7.718.679.45

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值30.72億33.36億36.24億37.62億
最低值30.47億32.22億34.17億36.07億
平均值30.58億32.53億34.84億36.78億
中位數30.56億32.39億34.85億36.65億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.578.677.737.886.69
營業收入21.47億28.31億28.86億29.51億28.93億

詳細資訊請看美股內頁：
West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSWST

