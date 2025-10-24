鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roper科技ROP-US的目標價調降至626元，幅度約3.69%
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Roper科技(ROP-US)提出目標價估值：中位數由650元下修至626元，調降幅度3.69%。其中最高估值704元，最低估值510元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予Roper科技評價：積極樂觀14位、保持中立4位、保守悲觀2位。
Roper科技今(24日)收盤價為480.13元。近5日股價上漲3.69%，標普指數上漲0.42%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
