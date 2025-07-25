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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.WST-US的目標價調升至310元，幅度約13.97%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)提出目標價估值：中位數由272元上修至310元，調升幅度13.97%。其中最高估值350元，最低估值245元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予West Pharmaceutical Services, Inc.評價：積極樂觀13位、保持中立4位、保守悲觀0位。

West Pharmaceutical Services, Inc.今(25日)收盤價為279.1元。近5日股價上漲13.97%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WST市場預估目標價

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West Pharmaceutical Services, Inc.279.1+22.8%

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