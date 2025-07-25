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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)EPS預估上修至6.75元，預估目標價為310.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.28元上修至6.75元，其中最高估值6.87元，最低估值6.25元，預估目標價為310.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.87(6.39)7.899.279.12
最低值6.25(6.22)6.88.048.85
平均值6.65(6.28)7.448.488.99
中位數6.75(6.28)7.58.378.99

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值30.54億32.83億35.12億36.65億
最低值29.59億30.84億33.91億35.86億
平均值30.27億32.09億34.39億36.26億
中位數30.50億32.18億34.38億36.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.578.677.737.886.69
營業收入21.47億28.31億28.86億29.51億28.93億

詳細資訊請看美股內頁：
West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWST

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