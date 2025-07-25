鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)EPS預估上修至6.75元，預估目標價為310.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.28元上修至6.75元，其中最高估值6.87元，最低估值6.25元，預估目標價為310.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.87(6.39)
|7.89
|9.27
|9.12
|最低值
|6.25(6.22)
|6.8
|8.04
|8.85
|平均值
|6.65(6.28)
|7.44
|8.48
|8.99
|中位數
|6.75(6.28)
|7.5
|8.37
|8.99
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|30.54億
|32.83億
|35.12億
|36.65億
|最低值
|29.59億
|30.84億
|33.91億
|35.86億
|平均值
|30.27億
|32.09億
|34.39億
|36.26億
|中位數
|30.50億
|32.18億
|34.38億
|36.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.57
|8.67
|7.73
|7.88
|6.69
|營業收入
|21.47億
|28.31億
|28.86億
|29.51億
|28.93億
詳細資訊請看美股內頁：
West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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