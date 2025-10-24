鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)EPS預估上修至11.91元，預估目標價為182.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共14位分析師，對雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.71元上修至11.91元，其中最高估值12.55元，最低估值11.19元，預估目標價為182.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.55(12.45)13.9816.0318.4
最低值11.19(11.15)12.3116.0318.4
平均值11.93(11.74)13.416.0318.4
中位數11.91(11.71)13.5316.0318.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值157.03億167.78億182.69億197.03億
最低值152.10億160.07億182.69億197.03億
平均值154.96億165.33億182.69億197.03億
中位數155.29億165.93億182.69億197.03億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.636.987.979.7010.30
營業收入98.76億111.76億130.13億149.36億159.12億

詳細資訊請看美股內頁：
雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

