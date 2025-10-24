鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)EPS預估上修至11.91元，預估目標價為182.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.71元上修至11.91元，其中最高估值12.55元，最低估值11.19元，預估目標價為182.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.55(12.45)
|13.98
|16.03
|18.4
|最低值
|11.19(11.15)
|12.31
|16.03
|18.4
|平均值
|11.93(11.74)
|13.4
|16.03
|18.4
|中位數
|11.91(11.71)
|13.53
|16.03
|18.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|157.03億
|167.78億
|182.69億
|197.03億
|最低值
|152.10億
|160.07億
|182.69億
|197.03億
|平均值
|154.96億
|165.33億
|182.69億
|197.03億
|中位數
|155.29億
|165.93億
|182.69億
|197.03億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.63
|6.98
|7.97
|9.70
|10.30
|營業收入
|98.76億
|111.76億
|130.13億
|149.36億
|159.12億
詳細資訊請看美股內頁：
雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
