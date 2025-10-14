鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至-1.14元，預估目標價為25.50元
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.11元下修至-1.14元，其中最高估值-0.7元，最低估值-1.77元，預估目標價為25.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.7(-0.7)
|0.35
|2.01
|2.3
|最低值
|-1.77(-1.77)
|-1.1
|0.51
|2.3
|平均值
|-1.14(-1.12)
|-0.1
|1.05
|2.3
|中位數
|-1.14(-1.11)
|-0.04
|0.83
|2.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|416.34億
|438.66億
|463.06億
|439.58億
|最低值
|397.58億
|404.00億
|425.55億
|439.58億
|平均值
|408.27億
|421.46億
|439.90億
|439.58億
|中位數
|407.98億
|420.18億
|433.79億
|439.58億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.64
|8.38
|6.28
|0.82
|1.57
|營業收入
|385.42億
|549.68億
|569.02億
|446.22億
|429.64億
詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
