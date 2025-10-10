鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金KGC-US的目標價調升至25.92元，幅度約9.72%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)提出目標價估值：中位數由23.63元上修至25.92元，調升幅度9.72%。其中最高估值36元，最低估值13.5元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予金羅斯黃金評價：積極樂觀14位、保持中立4位、保守悲觀2位。
金羅斯黃金今(10日)收盤價為24.28元。近5日股價下跌9.72%，標普指數上漲0.29%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
