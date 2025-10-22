鉅亨速報 - Factset 最新調查：網飛(NFLX-US)EPS預估下修至25.25元，預估目標價為1,400.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共45位分析師，對網飛(NFLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由26.14元下修至25.25元，其中最高估值30.77元，最低估值24.99元，預估目標價為1,400.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|30.77(30.77)
|35.37
|42.73
|52.93
|最低值
|24.99(25.12)
|29.74
|33.43
|36.76
|平均值
|25.82(26.31)
|32.35
|39.39
|45.53
|中位數
|25.25(26.14)
|32.31
|39.7
|45.13
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|456.23億
|532.47億
|583.60億
|647.77億
|最低值
|443.86億
|491.21億
|541.36億
|590.27億
|平均值
|450.69億
|509.31億
|565.52億
|620.40億
|中位數
|450.96億
|509.42億
|565.99億
|625.79億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.08
|11.24
|9.95
|12.03
|19.83
|營業收入
|249.96億
|296.98億
|316.16億
|337.23億
|388.77億
詳細資訊請看美股內頁：
網飛(NFLX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
