鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：網飛(NFLX-US)EPS預估下修至25.25元，預估目標價為1,400.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共45位分析師，對網飛(NFLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由26.14元下修至25.25元，其中最高估值30.77元，最低估值24.99元，預估目標價為1,400.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值30.77(30.77)35.3742.7352.93
最低值24.99(25.12)29.7433.4336.76
平均值25.82(26.31)32.3539.3945.53
中位數25.25(26.14)32.3139.745.13

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值456.23億532.47億583.60億647.77億
最低值443.86億491.21億541.36億590.27億
平均值450.69億509.31億565.52億620.40億
中位數450.96億509.42億565.99億625.79億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.0811.249.9512.0319.83
營業收入249.96億296.98億316.16億337.23億388.77億

詳細資訊請看美股內頁：
網飛(NFLX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

