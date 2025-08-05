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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Host旅館及度假村(HST-US)EPS預估上修至0.87元，預估目標價為18.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Host旅館及度假村(HST-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.82元上修至0.87元，其中最高估值0.9元，最低估值0.71元，預估目標價為18.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.9(0.9)0.90.8
最低值0.71(0.71)0.590.71
平均值0.83(0.82)0.780.76
中位數0.87(0.82)0.820.76

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值61.02億62.80億63.79億
最低值58.61億56.97億61.25億
平均值59.77億60.52億62.41億
中位數59.81億60.76億62.47億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.04-0.020.881.040.99
營業收入16.20億28.90億49.07億53.11億56.84億

詳細資訊請看美股內頁：
Host旅館及度假村(HST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHST

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