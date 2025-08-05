鉅亨速報 - Factset 最新調查：Host旅館及度假村(HST-US)EPS預估上修至0.87元，預估目標價為18.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Host旅館及度假村(HST-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.82元上修至0.87元，其中最高估值0.9元，最低估值0.71元，預估目標價為18.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.9(0.9)
|0.9
|0.8
|最低值
|0.71(0.71)
|0.59
|0.71
|平均值
|0.83(0.82)
|0.78
|0.76
|中位數
|0.87(0.82)
|0.82
|0.76
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|61.02億
|62.80億
|63.79億
|最低值
|58.61億
|56.97億
|61.25億
|平均值
|59.77億
|60.52億
|62.41億
|中位數
|59.81億
|60.76億
|62.47億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.04
|-0.02
|0.88
|1.04
|0.99
|營業收入
|16.20億
|28.90億
|49.07億
|53.11億
|56.84億
詳細資訊請看美股內頁：
Host旅館及度假村(HST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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