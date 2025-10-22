鉅亨速報 - Factset 最新調查：丘博(CB-US)EPS預估上修至22.78元，預估目標價為304.50元

search icon



Factset 最新調查：丘博(CB-US)EPS預估上修至22.78元，預估目標價為304.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對丘博(CB-US)做出2025年EPS預估：中位數由22.33元上修至22.78元，其中最高估值24元，最低估值20.8元，預估目標價為304.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值24(23.27)2729.54
最低值20.8(20.8)2325.15
平均值22.67(22.33)25.727.84
中位數22.78(22.33)25.8627.87

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值585.90億632.27億667.37億
最低值538.92億560.64億580.28億
平均值549.77億582.76億617.10億
中位數543.85億577.92億610.37億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.7919.2712.5521.8022.70
營業收入360.52億409.55億431.24億499.97億558.85億

詳細資訊請看美股內頁：
丘博(CB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSCB

台股首頁我要存股
