鉅亨速報 - Factset 最新調查：丘博(CB-US)EPS預估上修至22.78元，預估目標價為304.50元
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對丘博(CB-US)做出2025年EPS預估：中位數由22.33元上修至22.78元，其中最高估值24元，最低估值20.8元，預估目標價為304.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|24(23.27)
|27
|29.54
|最低值
|20.8(20.8)
|23
|25.15
|平均值
|22.67(22.33)
|25.7
|27.84
|中位數
|22.78(22.33)
|25.86
|27.87
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|585.90億
|632.27億
|667.37億
|最低值
|538.92億
|560.64億
|580.28億
|平均值
|549.77億
|582.76億
|617.10億
|中位數
|543.85億
|577.92億
|610.37億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.79
|19.27
|12.55
|21.80
|22.70
|營業收入
|360.52億
|409.55億
|431.24億
|499.97億
|558.85億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
