鉅亨速報 - Factset 最新調查：克里夫蘭克里夫(CLF-US)EPS預估下修至-2.22元，預估目標價為12.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對克里夫蘭克里夫(CLF-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.17元下修至-2.22元，其中最高估值-2.05元，最低估值-2.48元，預估目標價為12.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-2.05(-2.05)
|0.46
|0.98
|1.59
|最低值
|-2.48(-2.32)
|-2.17
|-0.91
|0.43
|平均值
|-2.21(-2.17)
|-0.01
|0.45
|1.01
|中位數
|-2.22(-2.17)
|0.27
|0.56
|1.01
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|196.82億
|220.00億
|230.00億
|219.47億
|最低值
|187.44億
|181.34億
|178.09億
|182.75億
|平均值
|191.54億
|201.18億
|208.74億
|201.11億
|中位數
|191.06億
|203.27億
|211.34億
|201.11億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.32
|5.36
|2.55
|0.78
|-1.57
|營業收入
|52.32億
|204.44億
|229.89億
|219.96億
|191.85億
詳細資訊請看美股內頁：
克里夫蘭克里夫(CLF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
