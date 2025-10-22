search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：克里夫蘭克里夫(CLF-US)EPS預估下修至-2.22元，預估目標價為12.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對克里夫蘭克里夫(CLF-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.17元下修至-2.22元，其中最高估值-2.05元，最低估值-2.48元，預估目標價為12.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-2.05(-2.05)0.460.981.59
最低值-2.48(-2.32)-2.17-0.910.43
平均值-2.21(-2.17)-0.010.451.01
中位數-2.22(-2.17)0.270.561.01

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值196.82億220.00億230.00億219.47億
最低值187.44億181.34億178.09億182.75億
平均值191.54億201.18億208.74億201.11億
中位數191.06億203.27億211.34億201.11億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.325.362.550.78-1.57
營業收入52.32億204.44億229.89億219.96億191.85億

詳細資訊請看美股內頁：
克里夫蘭克里夫(CLF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCLF

相關行情

台股首頁我要存股
克里夫蘭克里夫13.38-17.3%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty