華豫寧通路業務與智慧家居雙布局奏功 擬11月下旬IPO上櫃

華豫寧 (6474-TW) 將於明 (23) 日召開上櫃前業績發表會，華豫寧以「雙引擎驅動模式」營運模式，長期深耕微控制器及類比元件代理通路業務，另一方面積極投入自有 電子鎖門禁系統與智慧家居系統開發，其自有品牌「WAFERLOCK 維夫拉克」快速擴張，穩健推進轉型布局。預計 11 月下旬上櫃掛牌。

華豫寧董事長連智民(右)及總經理黃炳順。(圖：華豫寧提供)

華豫寧董事長連智民表示，MCU 廣泛應用在多個產業。在工業自動化領域，它負責控制機器人的精準運動和自動化產線的運作。汽車中的防鎖死煞車系統（ABS）、安全氣囊和 ADAS 自動駕駛系統，也需要 MCU 即時處理感測器數據來確保安全。

此外，醫療設備如血糖機和血壓計，也使用 MCU 進行數據測量與顯示。調研機構 Mordor Intelligence 指出，全球 MCU 市場將自 2025 年 347.5 億美元成長至 2030 年 572.5 億美元，年複合成長率（CAGR）達 10.5%，市場前景樂觀。

除了 MCU 代理通路外，華豫寧雲端產品事業處專注開發智慧商辦與家用物聯網整合系統與數位門禁系統，已成台灣新建案電子鎖的龍頭，產品線橫跨 e-LOCK 感應門鎖、e-Home 智能家居、e-Link 廠辦門禁、e-Hotel 飯店房控等系統，並以自有品牌「WAFERLOCK 維夫拉克」行銷全球，客群涵蓋北中南建設公司、飯店集團、ODM 製造商與最終消費者，形成 B2B、B2C 雙軌並進策略。

法人表示，華豫寧已成功建立「代理零件穩健現金流」與「IoT 產品高毛利成長」雙主業驅動模式，透過大中華區深厚通路基礎、Total System Solution 加值服務與自有品牌優勢，持續擴大 IoT 產品營收占比，推升整體獲利結構優化。隨著 MCU 與電子鎖市場規模持續擴張，公司營運結構正加速從穩健型通路商轉型為高毛利 IoT 智慧產品品牌廠，未來成長動能可期。