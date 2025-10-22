債王葛洛斯：黃金已變迷因資產 想買入要再等等

‌



然而這一強勁漲勢在周二 (21 日) 急劇逆轉，現貨金價單日重挫 6.3%，創下 12 年來最大跌幅；現貨 白銀 價格跌幅更達 8.7%，顯示投資者正在進行大規模的獲利了結。

對於 21 日發生的拋售，葛洛斯視為經歷了兩個月強勁交易後的正常價格回調。他表示，這或許正是投資者「買進的好時機」。