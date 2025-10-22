債王葛洛斯：黃金已變迷因資產 想買入要再等等
昔日有「債券天王」之稱的傳奇債券投資人葛洛斯（Bill Gross）表示，當前黃金已由傳統避險轉為「動能或迷因」型資產，警告投資人稍作等待再買黃金
在全球央行因「政策不確定性」大量購入，以及貿易爭端、軍事衝突等地緣政治擔憂的共同推動下，現貨黃金價格今年屢刷新歷史高價。
然而這一強勁漲勢在周二 (21 日) 急劇逆轉，現貨金價單日重挫 6.3%，創下 12 年來最大跌幅；現貨白銀價格跌幅更達 8.7%，顯示投資者正在進行大規模的獲利了結。
葛洛斯指出，黃金價格大幅上漲的部分原因在於過度炒作和投機行為，這使得黃金正展現出「迷因股的特徵」，即價格波動性更高，更容易出現突然的大幅下跌。因此，有意進場的投資者應保持謹慎。
儘管發出短期警告，葛洛斯仍對黃金的長期表現保持樂觀。他預期，在令人失望的財報季可能遏制當前股市牛市的情況下，黃金在未來幾週可能會「比股票表現得更好」。
葛洛斯強調，黃金價格對短期利率變化仍然保持敏感，尤其在利率下降時，黃金作為非生息資產，相對於現金和債券的吸引力將會提升，同時也強化了其對抗通貨膨脹的對沖作用。
對於 21 日發生的拋售，葛洛斯視為經歷了兩個月強勁交易後的正常價格回調。他表示，這或許正是投資者「買進的好時機」。
