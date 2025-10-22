鉅亨網編輯林羿君 2025-10-22 15:40

高盛最新告報指出，中國股市的慢牛行情正在形成，看好關鍵指數未來兩年還有 30% 的上漲空間。

中國股市「慢牛」正在形成 高盛看好未來兩年再漲30%。(圖:shutterstock)

高盛首席中國股票策略分析師劉勁津及其團隊最新發布報告指出，儘管近期市場面臨回調壓力，這意味著投資者思維應從「逢高減持」轉變為「逢低買入」，把握多頭市場的佈局機遇。

高盛預測，關鍵指數 MSCI 中國指數（涵蓋 A 股與港股）有望在 2027 年底前再實現約 30% 的上漲空間。報告提出了四大支撐中國股票持續上漲的關鍵論點：

一、政策窗口開啟： 中國的需求面刺激措施與新的五年規劃相結合，為市場創造了有利的政策環境。

二、企業獲利加速： 受惠於人工智慧（AI）熱潮帶來的資本支出利潤成長，以及逆週期調控政策和「走出去」的全球化策略，推動企業 EPS 成長率提升。

三、估值極具吸引力： 相對於全球股票，中國股票指數本益比仍處於持續折價狀態，加之聯準會政策放寬預期，有利於本益比修復。

四、強勁資金流動： 數萬億美元的中國本土資產結構性遷移，加上全球投資者對中國資產持續低配，正吸引外部資金回流。

在高盛的「慢牛」市場策略中，團隊主張採用以阿爾法收益為核心的策略，建議投資者重點關注以下領域的受益者：

中國十巨頭： 如騰訊、阿里巴巴、小米、比亞迪等領軍企業。

人工智慧主題： 受惠於 AI 技術發展的相關企業。

全球化領軍企業： 具有國際競爭力並積極實施「走出去」策略的公司。

逆週期與小型成長板塊： 受益於經濟週期調整和具備高成長潛力的小型股。