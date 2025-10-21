鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bullish(BLSH-US)EPS預估下修至0.25元，預估目標價為60.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Bullish(BLSH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.26元下修至0.25元，其中最高估值0.52元，最低估值0.06元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.52(0.52)1.31.631.18
最低值0.06(0.06)0.450.621.18
平均值0.25(0.27)0.741.011.18
中位數0.25(0.26)0.690.971.18

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.85億4.16億4.94億4.65億
最低值2.42億3.25億3.48億4.65億
平均值2.69億3.62億4.22億4.65億
中位數2.70億3.62億4.09億4.65億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-18.875.770.35
營業收入728.90億1,164.92億2,502.01億

詳細資訊請看美股內頁：
Bullish(BLSH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

