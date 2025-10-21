鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bullish(BLSH-US)EPS預估下修至0.25元，預估目標價為60.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Bullish(BLSH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.26元下修至0.25元，其中最高估值0.52元，最低估值0.06元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.52(0.52)
|1.3
|1.63
|1.18
|最低值
|0.06(0.06)
|0.45
|0.62
|1.18
|平均值
|0.25(0.27)
|0.74
|1.01
|1.18
|中位數
|0.25(0.26)
|0.69
|0.97
|1.18
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.85億
|4.16億
|4.94億
|4.65億
|最低值
|2.42億
|3.25億
|3.48億
|4.65億
|平均值
|2.69億
|3.62億
|4.22億
|4.65億
|中位數
|2.70億
|3.62億
|4.09億
|4.65億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-18.87
|5.77
|0.35
|營業收入
|728.90億
|1,164.92億
|2,502.01億
詳細資訊請看美股內頁：
Bullish(BLSH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
