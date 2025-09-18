鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bullish(BLSH-US)EPS預估上修至0.15元，預估目標價為58.50元
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Bullish(BLSH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.13元上修至0.15元，其中最高估值0.35元，最低估值0.06元，預估目標價為58.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.35(0.35)
|0.9
|1.41
|1.18
|最低值
|0.06(0.05)
|0.45
|0.62
|1.18
|平均值
|0.17(0.15)
|0.62
|0.87
|1.18
|中位數
|0.15(0.13)
|0.58
|0.77
|1.18
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.25億
|4.11億
|4.74億
|4.65億
|最低值
|2.34億
|2.99億
|3.35億
|4.65億
|平均值
|2.64億
|3.47億
|4.02億
|4.65億
|中位數
|2.67億
|3.27億
|4.00億
|4.65億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-18.87
|5.77
|0.35
|營業收入
|728.90億
|1,164.92億
|2,502.01億
詳細資訊請看美股內頁：
Bullish(BLSH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
