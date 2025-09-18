search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bullish(BLSH-US)EPS預估上修至0.15元，預估目標價為58.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Bullish(BLSH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.13元上修至0.15元，其中最高估值0.35元，最低估值0.06元，預估目標價為58.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.35(0.35)0.91.411.18
最低值0.06(0.05)0.450.621.18
平均值0.17(0.15)0.620.871.18
中位數0.15(0.13)0.580.771.18

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.25億4.11億4.74億4.65億
最低值2.34億2.99億3.35億4.65億
平均值2.64億3.47億4.02億4.65億
中位數2.67億3.27億4.00億4.65億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-18.875.770.35
營業收入728.90億1,164.92億2,502.01億

詳細資訊請看美股內頁：
Bullish(BLSH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBLSH

相關行情

台股首頁我要存股
Bullish54.1441+5.42%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty