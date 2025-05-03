東方風能斥資24.59億元 建造運維住宿船

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-03 10:18

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東方風能 (7786-TW) 昨 (2) 日晚間公告，將斥資 7976.32 萬美元(約新台幣 24.59 億元)，簽訂建造一艘運維住宿船，此次投資主要用於履行東方風能最近一次簽訂的 15 年期運維住宿船長期租船契約。

東方風能專精於海事工程船舶租賃、離岸風場建設、離岸風場長期運維服務、各類海纜工程建置及工程專案管理，特別聚焦離岸風電領域，目前東方風能從小型 (27m) 船舶，至大型佈纜船 (130m) 的各類船舶共有 17 艘。

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東方風能日前與 VARD 簽署新一代離岸工程建造合約，合約價值為 1.135 億歐元 (約新台幣 39.54 億元)，委託其設計並建造一艘最先進的 VARD 3 39 型離岸工程船 (OSCV)，為雙方合作的第三艘船舶，未來新船將部署亞太市場，有效支援從電纜鋪設、離岸風電施工，油氣田工程到深海通信工程等多元任務。