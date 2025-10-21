鉅亨速報 - Factset 最新調查：視陽(6782-TW)EPS預估上修至13.53元，預估目標價為240元

search icon



根據FactSet最新調查，共9位分析師，對視陽(6782-TW)做出2025年EPS預估：中位數由13.44元上修至13.53元，其中最高估值14.39元，最低估值10.94元，預估目標價為240元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值14.39(14.39)16.9318.72
最低值10.94(10.94)15.8918.72
平均值13.13(13.05)16.4118.72
中位數13.53(13.44)16.4718.72

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值4,332,0004,999,0005,477,010
最低值4,030,0004,501,0005,477,010
平均值4,227,4004,796,6905,477,010
中位數4,245,5004,796,8005,477,010

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS10.14.7911.118.11
營業收入
(單位：新台幣千元)		3,671,6402,397,6752,777,5241,964,499

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6782/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

