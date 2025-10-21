鉅亨速報 - Factset 最新調查：視陽(6782-TW)EPS預估上修至13.53元，預估目標價為240元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對視陽(6782-TW)做出2025年EPS預估：中位數由13.44元上修至13.53元，其中最高估值14.39元，最低估值10.94元，預估目標價為240元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|14.39(14.39)
|16.93
|18.72
|最低值
|10.94(10.94)
|15.89
|18.72
|平均值
|13.13(13.05)
|16.41
|18.72
|中位數
|13.53(13.44)
|16.47
|18.72
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4,332,000
|4,999,000
|5,477,010
|最低值
|4,030,000
|4,501,000
|5,477,010
|平均值
|4,227,400
|4,796,690
|5,477,010
|中位數
|4,245,500
|4,796,800
|5,477,010
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|10.1
|4.79
|11.11
|8.11
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,671,640
|2,397,675
|2,777,524
|1,964,499
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6782/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
