鉅亨速報

盤後速報 - 國統(8936)次交易(22)日除息2元，參考價54.6元

鉅亨網新聞中心


國統(8936-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為54.6元，相較今日收盤價56.60元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.53%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/22 56.60 2.0 3.53% 0.0
2024/11/05 62.3 1.5 2.41% 0.0
2023/11/01 35.6 1.0 2.81% 0.0
2022/11/02 19.4 0.5 2.58% 0.0
2021/11/02 21.3 0.25 1.17% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

