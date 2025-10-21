盤後速報 - 國統(8936)次交易(22)日除息2元，參考價54.6元
國統(8936-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為54.6元，相較今日收盤價56.60元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.53%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/22
|56.60
|2.0
|3.53%
|0.0
|2024/11/05
|62.3
|1.5
|2.41%
|0.0
|2023/11/01
|35.6
|1.0
|2.81%
|0.0
|2022/11/02
|19.4
|0.5
|2.58%
|0.0
|2021/11/02
|21.3
|0.25
|1.17%
|0.0
