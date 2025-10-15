盤後速報 - 國統(8936)下週(10月22日)除息2元，預估參考價53.4元
國統(8936-TW)下週(10月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(10月15日)收盤價55.40元計算，預估參考價為53.4元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月15日)收盤價做計算，僅提供參考）
國統(8936-TW)所屬產業為其他業，主要業務為預力混凝土管及各種水泥製品、預拌混凝土製造買賣。前項有關水泥製品之自來水管承裝業務。有關自來水管之零件,鋼管包覆及另件包覆等製造買賣及承裝業務。近5日股價上漲7.78%，櫃買市場加權指數下跌3.5%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/22
|55.40
|2.0
|3.61%
|0.0
|2024/11/05
|62.3
|1.5
|2.41%
|0.0
|2023/11/01
|35.6
|1.0
|2.81%
|0.0
|2022/11/02
|19.4
|0.5
|2.58%
|0.0
|2021/11/02
|21.3
|0.25
|1.17%
|0.0
