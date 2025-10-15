search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 國統(8936)下週(10月22日)除息2元，預估參考價53.4元

鉅亨網新聞中心


國統(8936-TW)下週(10月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(10月15日)收盤價55.40元計算，預估參考價為53.4元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月15日)收盤價做計算，僅提供參考）

國統(8936-TW)所屬產業為其他業，主要業務為預力混凝土管及各種水泥製品、預拌混凝土製造買賣。前項有關水泥製品之自來水管承裝業務。有關自來水管之零件,鋼管包覆及另件包覆等製造買賣及承裝業務。近5日股價上漲7.78%，櫃買市場加權指數下跌3.5%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/22 55.40 2.0 3.61% 0.0
2024/11/05 62.3 1.5 2.41% 0.0
2023/11/01 35.6 1.0 2.81% 0.0
2022/11/02 19.4 0.5 2.58% 0.0
2021/11/02 21.3 0.25 1.17% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數27275.71+1.80%
國統55.4+0.00%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能均線獲利股

偏強
國統

88%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty