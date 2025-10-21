〈陸股盤後〉川普稱將與習近平達成公平貿易協議 滬指重返3,900點
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
中國股市三大指數周二（21 日）收盤收高，滬指重返 3,900 點，美國總統川普周一表示，他預期將與中國國家主席習近平達成一項公平貿易協議，同時淡化兩大強權在台灣問題上爆發衝突的風險。
滬指周二漲 1.36% 報 3,916.33 點，深證成指漲 2.06% 報 13,077.32 點，創業板指漲 3.02% 報 3,083.72 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.8929 兆元。
盤面上看，工程機械、房地產、石油、半導體、鋼鐵、汽車類股走高。
據《路透》報導，川普周一表示，他預期將與習近平達成一項公平貿易協議。美中貿易關係緊張持續存在。這兩個全球最大經濟體在關稅、科技與市場准入等問題上的爭端，至今仍未解決。川普是在與澳洲總理艾班尼斯於白宮會談前提出這番言論。
川普向記者表示，中國沒有入侵台灣的意圖，但他承認，預料下周在南韓 APEC 領袖峰會議期間與習近平見面時，台灣議題將會列入討論議程。
有關台灣的評論，觸及了美中關係中最敏感議題之一。北京一再施壓華府調整在談及台獨問題時所使用的措辭。
當被問及美國在印太水域的行動是否足以嚇阻習近平對台動武時，川普說：「中國不想那麼做。」隨後川普又誇耀美國軍力的規模與實力。
他說道：「我國擁有最強大的裝備，沒人敢招惹我國…… 我認為美中最終會達成一項非常強而有力的貿易協議，雙方都會滿意。」
